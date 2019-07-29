В Москве 29 июля ожидается прохладная погода без осадков
В понедельник, 29 июля, в Москве ожидается прохладная облачная погода без осадков. Температура воздуха составит 14-16 градусов тепла.
Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Ожидается северо-западный ветер скоростью 6-11 м/с. Атмосферное давление составит около 743 мм ртутного столба.
Ранее сообщалось о похолодании в Москве 29 июля.
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