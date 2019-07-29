В Москве 29 июля ожидается прохладная погода без осадков

В понедельник, 29 июля, в Москве ожидается прохладная облачная погода без осадков. Температура воздуха составит 14-16 градусов тепла.

Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России. Ожидается северо-западный ветер скоростью 6-11 м/с. Атмосферное давление составит около 743 мм ртутного столба. Ранее сообщалось о похолодании в Москве 29 июля.