Директор «Ленкома» рассказал о состоянии Инны Чуриковой

Марк Варшавер, директор театра «Ленком», в котором работает народная артистка СССР Инна Чурикова, рассказал о её состоянии.

«Инна Михайловна в идеальном состоянии и через день-два выпишется из больницы», — цитирует РИА Новости Варшавера.

Он рассказал, что недавно звонил актрисе и, по его словам, «она в отличном настроении, и если бы театр был открыт, то она бы уже пришла на работу».

«Через день-два она уже готовится к выписке, и после больницы, наверное, с Глебом Анатольевичем они поедут отдыхать», — добавил директор «Ленкома».

Актриса была госпитализирована 18 июля после того, как споткнулась и упала на сцене во время спектакля «Старая дева» в театре «Русская песня».

Ранее её коллега актриса Екатерина Васильева рассказала в беседе с телеканалом «360» подробности происшествия.