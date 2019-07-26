Выставка репродукций Айвазовского откроется 29 июля в аэропорту Симферополя

Выставка репродукций картин художника Ивана Айвазовского, его учеников и последователей откроется 29 июля в международном аэропорту Симферополя, сообщает «Крыминформ».

Экспонаты предоставлены Симферопольским художественным музеем.

«Выставочный проект под названием «Айвазовский и традиции маринистического пейзажа» приурочен к 202-летию со дня рождения великого художника, имя которого в 2019 году присвоено аэропорту Симферополь», — заявили в пресс-службе.

Посетить экспозицию можно до 20 августа.

Ранее председатель АНО «Центр исследований, сохранения, поддержки и развития Евразийства» Юрий Самонкин в беседе с Newinform прокомментировал присвоение аэропортам имён выдающихся россиян.