Выставка репродукций Айвазовского откроется 29 июля в аэропорту Симферополя

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Выставка репродукций картин художника Ивана Айвазовского, его учеников и последователей откроется 29 июля в международном аэропорту Симферополя, сообщает «Крыминформ».
Выставка репродукций Айвазовского откроется 29 июля в аэропорту Симферополя
  • РИА Новости

Экспонаты предоставлены Симферопольским художественным музеем.

«Выставочный проект под названием «Айвазовский и традиции маринистического пейзажа» приурочен к 202-летию со дня рождения великого художника, имя которого в 2019 году присвоено аэропорту Симферополь», — заявили в пресс-службе.

Посетить экспозицию можно до 20 августа.

Ранее председатель АНО «Центр исследований, сохранения, поддержки и развития Евразийства» Юрий Самонкин в беседе с Newinform прокомментировал присвоение аэропортам имён выдающихся россиян.

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