Аэропорт Симферополя отпраздновал присвоение имени Айвазовского
- РИА Новости
В частности, состоялся импровизированный бал. Его участникам вручили новые посадочные талоны с изображением картин и портретом самого мариниста, которые позже будут выдавать всем пассажирам аэропорта.
В торжествах приняли участие глава Крыма Сергей Аксёнов, первый вице-спикер республиканского Госсовета Ефим Фикс, гендиректор аэропорта Евгений Плаксин, прапраправнучка Айвазовского Аманда Роджерс.
Ранее председатель АНО «Центр исследований, сохранения, поддержки и развития евразийства» Юрий Самонкин в беседе с Newinform прокомментировал присвоение аэропортам имён выдающихся россиян.