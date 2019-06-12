Аэропорт Симферополя отпраздновал присвоение имени Айвазовского

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Аэропорт Симферополя отпраздновал присвоение ему имени художника Ивана Айвазовского и День России, сообщает РИА Новости Крым.
Аэропорт Симферополя отпраздновал присвоение имени Айвазовского
  • РИА Новости

В частности, состоялся импровизированный бал. Его участникам вручили новые посадочные талоны с изображением картин и портретом самого мариниста, которые позже будут выдавать всем пассажирам аэропорта.

В торжествах приняли участие глава Крыма Сергей Аксёнов, первый вице-спикер республиканского Госсовета Ефим Фикс, гендиректор аэропорта Евгений Плаксин, прапраправнучка Айвазовского Аманда Роджерс.

Ранее председатель АНО «Центр исследований, сохранения, поддержки и развития евразийства» Юрий Самонкин в беседе с Newinform прокомментировал присвоение аэропортам имён выдающихся россиян.

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