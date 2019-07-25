Из бюджета Ростова-на-Дону выделили более 4,3 млн рублей на концерт ко Дню города
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Средства на оказание услуг выделили из городского бюджета.
Подрядчик должен не позднее вечера 13 сентября доставить, разгрузить, собрать и установить сценическое оборудование, три больших экрана, дизельную электростанцию и другую аппаратуру.
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 1 августа. Аукцион состоится 5 августа.
Ранее URA.RU сообщало, что оперный певец Дмитрий Корчак выступит 3 августа на Троицкой площади в Кургане.