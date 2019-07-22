Оперный певец Дмитрий Корчак выступит 3 августа в Кургане
Оперный певец Дмитрий Корчак выступит 3 августа на Троицкой площади в Кургане, сообщает URA.RU со ссылкой на областное правительство.
- ©Christian Fürst/Picture Alliance
- globallookpress.com
Начало мероприятия — в 21:00.
Аккомпанировать будут симфонический оркестр и оркестр русских народных инструментов.
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