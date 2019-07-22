Оперный певец Дмитрий Корчак выступит 3 августа в Кургане

Оперный певец Дмитрий Корчак выступит 3 августа на Троицкой площади в Кургане, сообщает URA.RU со ссылкой на областное правительство.

©Christian Fürst/Picture Alliance

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Начало мероприятия — в 21:00. Аккомпанировать будут симфонический оркестр и оркестр русских народных инструментов. Ранее Пятый канал сообщал о концерте «Классика на Дворцовой» в честь Дня города в Санкт-Петербурге.