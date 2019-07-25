Площадь лесных пожаров в Красноярском крае выросла почти до 907 тысяч га
«По оперативной информации на 09:00 (05:00 мск) 25 июля 2019 года на территории края действует лесных пожаров — 130, на общей площади — 906,817 га», — говорится в тексте.
При этом отмечается, что угрозы населённым пунктам нет.
Ранее сообщалось, что площадь лесных пожаров в Красноярском крае составила почти 700 тыс. га.
Также, как передавало URA.RU, в ГУ МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу оценили ситуацию с лесными пожарами.