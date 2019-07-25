Площадь лесных пожаров в Красноярском крае выросла почти до 907 тысяч га

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Площадь лесных пожаров в Красноярском крае за прошедшие сутки выросла почти до 907 тыс. гектаров. Об этом передаёт РИА Новости со ссылкой на региональный лесопожарный центр.

«По оперативной информации на 09​​​:00 (05:00 мск) 25 июля 2019 года на территории края действует лесных пожаров — 130, на общей площади — 906,817 га», — говорится в тексте.

При этом отмечается, что угрозы населённым пунктам нет.

Ранее сообщалось, что площадь лесных пожаров в Красноярском крае составила почти 700 тыс. га.

Также, как передавало URA.RU, в ГУ МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу оценили ситуацию с лесными пожарами.

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