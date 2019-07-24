Тарантино представит в Москве свой новый фильм

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Американский кинорежиссёр Квентин Тарантино представит в Москве свой фильм «Однажды... в Голливуде», который выйдет в российский прокат 8 августа.
Тарантино представит в Москве свой новый фильм
  • Reuters

«Картину лично представят режиссёр Квентин Тарантино и продюсеры Шеннон МакИнтош и Дэвид Хейман», — приводит Интерфакс сообщение прокатчика картины в России Walt Disney Sony Studios Pictures Releasing (WDSSPR).

Премьера картины в России состоится 7 августа.

Фильм Тарантино был представлен на Каннском фестивале в мае 2019 года. Картина рассказывает об актёре Рике Далтоне и его дублёре, которые пытаются пробиться в мир большого кино. Главные роли исполнили Леонардо Ди Каприо и Брэд Питт.

Подробнее о фильме — в материале RT.

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