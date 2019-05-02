Новая картина Тарантино вошла в конкурсную программу Каннского фестиваля

Новая картина американского режиссёра Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» примет участие в конкурсной программе Каннского кинофестиваля.

Об этом сообщается на сайте фестиваля.

В марте кинокомпания Sony Pictures выпустила первый трейлер к картине «Однажды в Голливуде».

В фильме снялись Леонардо Ди Каприо, Брэд Питт, Люк Перри и Аль Пачино.

Действие ленты разворачивается в 1969 году. Герои фильма — бывшая звезда голливудских вестернов Рик Далтон (Ди Каприо) и его дублёр Клифф Бут (Питт) — пытаются вернуться на киноэкраны. По сюжету артисты живут по соседству с актрисой Шэрон Тейт (Марго Робби) — супругой режиссёра Романа Полански.