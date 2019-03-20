Опубликован первый трейлер нового фильма Тарантино

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Кинокомпания Sony Pictures выпустила первый трейлер к картине американского режиссёра Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде». В фильме снялись Леонардо Ди Каприо, Брэд Питт, Люк Перри и Аль Пачино.
Опубликован первый трейлер нового фильма Тарантино
  • ©kinopoisk.ru

В полутораминутном видеоролике демонстрируются кадры со съёмок чёрно-белых голливудских картин и экшен-сцен.

Действие ленты разворачивается в 1969 году. Герои фильма — бывшая звезда голливудских вестернов Рик Далтон (Ди Каприо) и его дублёр Клифф Бут (Питт) — пытаются вернуться на киноэкраны. По сюжету артисты живут по соседству с актрисой Шэрон Тейт (Марго Робби) — супругой режиссёра Романа Полански. 

В ночь на 9 августа 1969 года Тейт и ещё нескольких человек убивают члены секты Чарльза Мэнсона «Семья». Далтон и Бут оказываются вовлечёнными в инцидент.

Мировая премьера фильма, по данным американских СМИ, состоится на грядущем Каннском фестивале. 

В российский прокат картина выйдет 8 августа 2019 года.

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