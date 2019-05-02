«Ода кинематографу в целом»: что известно о новом фильме Тарантино

Премьера девятого фильма режиссёра Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» состоится на 72-м Каннском кинофестивале, который пройдёт с 14 по 25 мая. Об этом заявил директор киносмотра Тьерри Фремо. Лента поборется за главный приз — «Золотую пальмовую ветвь». Картина перенесёт зрителей в 1969 год и расскажет об актёре Рике Далтоне и его дублёре, которые пытаются пробиться в мир большого кино. Главные роли исполнили Леонардо Ди Каприо и Брэд Питт.

Премьера нового фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» с Леонардо Ди Каприо и Брэдом Питтом в главных ролях состоится на 72-м Каннском кинофестивале. Об этом сообщил директор киносмотра Тьерри Фремо, слова которого приводятся на сайте фестиваля. Ленту включили в основной конкурс.

«Тарантино, не покидавший монтажную четыре месяца, — настоящее, преданное и пунктуальное дитя Канна... «Однажды в Голливуде» — это признание Тарантино в любви к эпохе Голливуда его детства, это своеобразный тур по рок-музыке 1969 года и одновременно ода кинематографу в целом», — рассказал Фремо.

По его словам, изначально организаторы боялись, что Тарантино не успеет доделать ленту к началу фестиваля, однако усилиями постановщика картина всё-таки будет закончена в срок.

Как всегда бывает с фильмами Тарантино, о сюжете его новой ленты известно не много. Леонардо Ди Каприо сыграл в ней актёра по имени Рик Далтон, который снимается в телесериалах про Дикий Запад, но мечтает попасть в киноиндустрию и работать над полнометражными фильмами. Однако в этом деле его преследуют неудачи, поэтому он подумывает переехать в Италию, где в тот период часто снимались вестерны. При создании этой роли Тарантино ориентировался на образ актёра Бёрта Рейнольдса.

Брэд Питт исполнил роль дублёра и лучшего друга Далтона Клиффа Бута, прототипом которого стал американский каскадёр и режиссёр Хэл Нидэм. На этапе подготовки к съёмкам ходили слухи, что Бута мог сыграть Том Круз.

Как сообщило издание Variety, Ди Каприо и Питт получат за работу над этим фильмом по $10 млн каждый.

Среди персонажей картины есть и реальные исторические личности. Так, по сюжету Далтон живёт по соседству с актрисой и женой режиссёра Романа Полански Шэрон Тейт, которую в 1969 году с особой жестокостью убила банда Чарльза Мэнсона. В фильме её сыграла Марго Робби. Отмечается, что при работе над этой ролью она не консультировалась с Полански, однако прочла его автобиографию. Какое место эти события займут в фильме, пока не известно.

В проекте приняли участие и такие звёзды, как Аль Пачино, Тим Рот, Курт Рассел, Майкл Мэдсен и Дакота Фэннинг.

Впервые о намерении снять «Однажды в Голливуде» Тарантино объявил в 2017 году. Тогда он планировал делать фильм с компанией продюсера Харви Вайнштейна, с которым сотрудничал на протяжении всей своей карьеры в кино. Однако после обвинений Вайнштейна в сексуальных домогательствах со стороны ряда актрис и связанного с этим скандала Тарантино разорвал с ним договорённости и решил искать других партнёров для работы над этой лентой.

После этого среди голливудских студий развернулась настоящая борьба за перспективный проект. Победу в ней одержала кинокомпания Sony Pictures, которой удалось обойти конкурентов в лице Warner Bros., Universal Pictures, Paramount Pictures, Annapurna Pictures и Lionsgate.

Для этого корпорации пришлось согласиться на довольно жёсткие условия со стороны Тарантино. В частности, маститый постановщик потребовал бюджет размером $95 млн — это весьма внушительная сумма для драмы, пусть и исторической. Также режиссёр запросил право определять финальный монтаж фильма и полностью контролировать весь съёмочный процесс. Помимо этого, Тарантино получит 25% от сборов картины.

Сценарий к фильму режиссёр написал сам. Как и во многих его фильмах, в качестве саундтрека в «Однажды в Голливуде» будет использована популярная музыка тех лет. Ещё одна особенность ленты: она снята на 35-миллиметровую плёнку. Несмотря на то что киноиндустрия перешла на работу с цифровыми камерами, Тарантино по-прежнему остаётся верен старым технологиям.

Каннский фестиваль и Тарантино

Тарантино не в первый раз участвует в Каннском кинофестивале. С этим киносмотром связан его первый триумф в кино: в 1994 году он получил «Золотую пальмовую ветвь» за фильм «Криминальное чтиво».

Квентин Тарантино получает «Золотую пальмовую ветвь» за «Криминальное чтиво»

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© Eric Gaillard

В 2004 году Тарантино удостоился чести возглавить жюри Каннского кинофестиваля. В тот раз главную награду получил документальный фильм Майкла Мура «Фаренгейт 9/11», в котором звучала резкая критика в адрес администрации президента США Джорджа Буша — младшего.

А пять лет спустя, в 2009 году Тарантино со своей картиной «Бесславные ублюдки» вновь претендовал на награды в Канне. В итоге фильм победил всего в одной номинации: приз за лучшую мужскую роль достался австрийскому актёру Кристофу Вальцу.