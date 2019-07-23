На празднике «Московский спорт в «Лужниках» будет работать 40 площадок

На празднике «Московский спорт в «Лужниках» будут работать 40 спортивных и развлекательных площадок. Мероприятие состоится 27 июля. Об этом сообщает сайт «Москва 24».

Посетителям будут доступны 500 шахматных столов, 70 столов для настольного тенниса и 50 — для настольного хоккея, 12 площадок для игры в бадминтон, 10 — для игр в городки.

Также предусмотрена площадка для сдачи норм ГТО.

Кроме того, пройдёт турнир по мини-футболу с участием 634 команд, передаёт интернет-издание argumenti.ru.

Хоккейный клуб ЦСКА, баскетбольный клуб ЦСКА и футбольный клуб «Локомотив» представят свои площадки, где можно будет увидеть трофеи. Помимо этого, там разместят фотозоны и зоны для автограф-сессий, сообщает портал мэра и правительства.

Ранее стало известно, что Московская канатная дорога изменит режим работы в субботу, 27 июля, из-за проведения фестиваля на территории спорткомплекса «Лужники».