Московская канатная дорога изменит режим работы 27 июля

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Московская канатная дорога изменит режим работы в субботу, 27 июля, из-за проведения фестиваля «Московский спорт» на территории спорткомплекса «Лужники».
Московская канатная дорога изменит режим работы 27 июля
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Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу.

С 11:00 до 23:00 высадка будет возможна лишь на станции «Воробьёвы горы».

С 11:00 до конца дня на станции «Воробьёвы горы» будут продавать билеты только по маршруту «туда — обратно». Станция «Лужники» станет работать на посадку. Там купить билеты можно будет лишь в одну сторону — до «Воробьёвых гор».

Ранее сообщалось, что в Москве планируют построить вторую канатную дорогу.

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