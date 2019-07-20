В МЧС предупредили жителей Москвы о дожде с грозой 20 июля

В ГУ МЧС России по Москве предупредили жителей столицы о неблагоприятных погодных условиях в субботу, 20 июля.

«По прогнозам синоптиков (Росгидромет), с 15:00 до 21:00 20 июля местами по городу Москве ожидается дождь, гроза, усиление ветра до 15 м/с», — говорится в тексте.

В связи с этим спасатели порекомендовали жителям столицы соблюдать меры предосторожности, не укрываться под деревьями, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.

Московским водителям посоветовали не превышать установленный скоростной лимит и соблюдать дистанцию.

Ранее «Газета.Ru» передавала, что в Москве 20 июля ожидается до +21 °С.