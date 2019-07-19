Синоптики назвали сроки окончания дождей в Москве

Главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с RT рассказала о погоде в Москве в ближайшие дни.

«Все расчёты показывают, что интенсивность дождей будет уменьшаться с каждым днём, хотя сегодня всё ещё не исключено развитие грозовой деятельности: за сегодняшний день может выпасть до 8 мм осадков, в субботу дождей будет поменьше, температура воздуха начнёт постепенно повышаться», — рассказала Позднякова.

Синоптик также отметила, что в выходные ожидается наиболее комфортная погода, будет больше солнца и не более 1—2 мм осадков.

«То, что касается начала следующей недели, во всяком случае, и в понедельник, и во вторник нас ожидает солнечная погода без осадков, и дневная температура продолжит повышаться. Не исключено, что на термометрах мы вновь увидим отметку +25 °С», — заключила специалист.

Ранее климатолог рассказал о неустойчивом характере погоды и грядущих природных аномалиях в России.