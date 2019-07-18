Климатолог заявил о риске аномальной жары в России

Старший научный сотрудник Института физики атмосферы имени Обухова РАН, климатолог Александр Чернокульский в беседе с телеканалом «Звезда» допустил, что в России в ближайшие пять лет, может установиться период аномальной жары.

Он отметил, что в этом году «очень жарко было в Европе, 42-44°С», при это в России, наоборот, «достаточно холодно».

Климатолог пояснил, что это «всё один процесс: когда устанавливается блокирующий антициклон, в одной его части происходит заток тепла, в другой — заток холода».

«В ближайшие 5 лет такое в России точно случится», — заявил Чернокульский.

Ранее сообщалось, что число неблагоприятных погодных явлений в Москве, в частности дождей и гроз, за последние 30 лет возросло.