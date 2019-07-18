Климатолог заявил о риске аномальной жары в России
Он отметил, что в этом году «очень жарко было в Европе, 42-44°С», при это в России, наоборот, «достаточно холодно».
Климатолог пояснил, что это «всё один процесс: когда устанавливается блокирующий антициклон, в одной его части происходит заток тепла, в другой — заток холода».
«В ближайшие 5 лет такое в России точно случится», — заявил Чернокульский.
Ранее сообщалось, что число неблагоприятных погодных явлений в Москве, в частности дождей и гроз, за последние 30 лет возросло.