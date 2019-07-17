Синоптики рассказали о росте числа неблагоприятных погодных явлений в Москве

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Число неблагоприятных погодных явлений в Москве, в частности дождей и гроз, за последние 30 лет возросло, передаёт портал «Метеоновости».
Синоптики рассказали о росте числа неблагоприятных погодных явлений в Москве
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

«Дождей, которые могут сказаться на работе коммунальных служб (более 10 миллиметров), за последние 30 лет стало больше в полтора раза, сильных ветров (более 20 м/с) — в четыре раза, а гроз — почти в два раза», — говорится в тексте.

Ранее сообщалось, что в столице за прошедшие сутки выпала четверть месячной нормы осадков.

Также Гидрометцентр России объявил «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве до 19 июля в связи с ожидаемыми грозами.

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