Синоптики рассказали о росте числа неблагоприятных погодных явлений в Москве
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- РИА Новости
«Дождей, которые могут сказаться на работе коммунальных служб (более 10 миллиметров), за последние 30 лет стало больше в полтора раза, сильных ветров (более 20 м/с) — в четыре раза, а гроз — почти в два раза», — говорится в тексте.
Ранее сообщалось, что в столице за прошедшие сутки выпала четверть месячной нормы осадков.
Также Гидрометцентр России объявил «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве до 19 июля в связи с ожидаемыми грозами.