В Москве объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности
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«Гроза. Период предупреждения с 12 часов 17 июля до 12 часов 19 июля. Дождь. Период предупреждения до 22 часов 18 июля», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
Также отмечается, что скорость ветра во время непогоды может достигать 12—17 м/с.
Ранее «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра России сообщила, что в Москве в среду, 17 июля, ожидается до +23 °С.
Ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков в беседе с НСН рассказал, когда в столицу вернётся летнее тепло.