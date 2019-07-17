В Москве объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности

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Гидрометцентр объявил «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве до 19 июля в связи с ожидаемыми грозами.
В Москве объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности
  • © Агентство городских новостей «Москва»

«Гроза. Период предупреждения с 12 часов 17 июля до 12 часов 19 июля. Дождь. Период предупреждения до 22 часов 18 июля», — говорится в сообщении на сайте ведомства. 

Также отмечается, что скорость ветра во время непогоды может достигать 12—17 м/с. 

Ранее «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра России сообщила, что в Москве в среду, 17 июля, ожидается до +23 °С.

Ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков в беседе с НСН рассказал, когда в столицу вернётся летнее тепло.

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