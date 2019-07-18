Климатолог рассказал о возможности погодных аномалий в России

Руководитель климатической программы Всемирного фонда дикой природы Алексей Кокорин в интервью телеканалу «Звезда» заявил о неустойчивом характере погоды и грядущих природных аномалиях в России.

По мнению эксперта, главным виновником природных катаклизмов является человеческая деятельность, которая усиливает глобальное потепление.

«У нас будут наблюдаться температурные аномалии. В жару их будет больше. Надо понимать, что это тенденция глобальная и долгосрочная, на весь XXI век. Мы должны к этому адаптироваться и воспринимать всерьёз. В России разработан план на ближайшие три года. В связи с этим меняются некоторые давно устоявшиеся положения. Какие-то вещи очевидны медикам, но большая часть требует исследований», — заявил Кокорин.

Климатолог считает, что человек должен ограничить вред, который наносится окружающей среде от сжигания полезных ископаемых.

«Наше воздействие на природу необходимо контролировать, иначе мы разрушим климатическую систему», — добавил эксперт.

Ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени А.И. Воейкова, климатолог Андрей Киселёв в разговоре с URA.RU сказал, что в случае наступления в России периода аномальной жары температура в крупных городах летом зачастую будет превышать 40 °C.

«В России в ближайшие годы действительно можно ожидать наступления периода аномальной жары. Статистика последних лет говорит именно об этом. В России увеличивается количество погодных катаклизмов, это подтверждают данные Росгидромета», — пояснил эксперт.

Ранее сообщалось, что аномально жаркая погода вернётся во Францию на следующей неделе.