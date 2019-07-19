Синоптик рассказал о погоде в Москве до конца июля

Короткая ссылка
Заведующий отделом краткосрочных прогнозов погоды и опасных явлений Гидрометцентра России Александр Голубев заявил, что до конца июля в Москве установится нежаркая погода без проливных дождей.
Синоптик рассказал о погоде в Москве до конца июля
  • РИА Новости

Об этом сообщают «Известия».

«Возвращения жаркой погоды в ближайшие десять дней не ожидается. По температуре погода будет около нормы, а также возможны небольшие летние дожди», — сказал метеоролог.

Синоптик заявил, что проливные дожди в Москве закончатся, а погода улучшится. 

«После воздействия активного циклона над Центральной Россией, когда выпадали ливневые дожди, в том числе в Московском регионе, наступает улучшение погоды. Оно связано с тем, что циклон отходит на северо-восток», — подвёл итог Голубев.

Ранее главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с RT рассказала, когда же закончатся дожди в Москве.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить