Синоптик рассказал о погоде в Москве до конца июля
- РИА Новости
Об этом сообщают «Известия».
«Возвращения жаркой погоды в ближайшие десять дней не ожидается. По температуре погода будет около нормы, а также возможны небольшие летние дожди», — сказал метеоролог.
Синоптик заявил, что проливные дожди в Москве закончатся, а погода улучшится.
«После воздействия активного циклона над Центральной Россией, когда выпадали ливневые дожди, в том числе в Московском регионе, наступает улучшение погоды. Оно связано с тем, что циклон отходит на северо-восток», — подвёл итог Голубев.
Ранее главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с RT рассказала, когда же закончатся дожди в Москве.