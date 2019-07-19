Синоптик рассказал о погоде в Москве до конца июля

Заведующий отделом краткосрочных прогнозов погоды и опасных явлений Гидрометцентра России Александр Голубев заявил, что до конца июля в Москве установится нежаркая погода без проливных дождей.

Об этом сообщают «Известия».

«Возвращения жаркой погоды в ближайшие десять дней не ожидается. По температуре погода будет около нормы, а также возможны небольшие летние дожди», — сказал метеоролог.

Синоптик заявил, что проливные дожди в Москве закончатся, а погода улучшится.

«После воздействия активного циклона над Центральной Россией, когда выпадали ливневые дожди, в том числе в Московском регионе, наступает улучшение погоды. Оно связано с тем, что циклон отходит на северо-восток», — подвёл итог Голубев.

Ранее главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с RT рассказала, когда же закончатся дожди в Москве.