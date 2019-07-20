Пригожин прокомментировал данные о зарплатах звёзд шоу-бизнеса

Продюсер Иосиф Пригожин в интервью НСН прокомментировал исследование Росстата, согласно которому сотрудники сферы культуры получают самые высокие зарплаты в России.

«Те высокие доходы, о которых, наверное, правильно заявляет Росстат, высококлассный артист перераспределяет... Все свои расходы несёт сам... У него затратная часть идёт на содержание коллектива», — отметил Пригожин.

Он отметил, что в конечном итоге звёзды шоу-бизнеса получают только 10-30% от указанного заработка.

«Любое произведение требует вложения от 3,5 до 4,5 млн рублей в месяц. А плюс телевизионные съёмки!» — уточнил продюсер.

Ранее Росстат сообщил, что более 11 тыс. россиян зарабатывают свыше 1 млн рублей в месяц, что составляет менее 0,1%.

При этом сотрудники сферы культуры, спорта, организации досуга и развлечений получают 5,8 млн рублей ежемесячно.