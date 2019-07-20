В США около половины населения оказалось в зоне аномальной жары

В США 147 млн человек оказались в зоне аномальной жары, сообщает Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA).

«В центральной и восточной части США 147 млн человек сейчас находятся в зоне предупреждения о жаре или зоне аномальной жары», — говорится в сообщении агентства в Twitter.

Согласно прогнозу, в субботу, 20 июля, в Вашингтоне ожидается до +38 °C, в Нью-Йорке — до +36 °C.

При этом опасную ситуацию в некоторых районах страны создаёт не только жаркая погода, но и высокая влажность.

«Сочетание жары и влажности может создать опасную ситуацию. Не забывайте, что ведущая причина связанных с погодой смертей в США — это именно жара», — предупредили в службе.

Ранее метеорологи во Франции предупредили о возвращении аномально жаркой погоды на следующей неделе.

«Реальное время» передавало, что в Башкирии возможно резкое повышение температуры до +39 °С.