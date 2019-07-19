Инну Чурикову перевели в обычную палату

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Народная артистка СССР Инна Чурикова была переведена из реанимации в обычную палату.
Инну Чурикову перевели в обычную палату
  • © Алексей Никольский
  • РИА Новости

Об этом ТАСС сообщили в справочной службе больницы.

«Сегодня в 11 часов её перевели в отделение острых эндотоксикозов, она сейчас в палате в состоянии средней тяжести», — сказал собеседник.

Ранее сообщалось, что артистка, которая получила травму во время спектакля на сцене театра «Русская песня», находится в реанимации НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского. Позднее Представитель Чуриковой прокомментировал состояние её здоровья, отметив, что «всё стабильно».

18 июля она была госпитализирована после того, как споткнулась и упала на сцене. 

Екатерина Васильева рассказала в беседе с телеканалом «360» подробности происшествия.

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