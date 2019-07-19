Инну Чурикову перевели в обычную палату
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- РИА Новости
Об этом ТАСС сообщили в справочной службе больницы.
«Сегодня в 11 часов её перевели в отделение острых эндотоксикозов, она сейчас в палате в состоянии средней тяжести», — сказал собеседник.
Ранее сообщалось, что артистка, которая получила травму во время спектакля на сцене театра «Русская песня», находится в реанимации НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского. Позднее Представитель Чуриковой прокомментировал состояние её здоровья, отметив, что «всё стабильно».
18 июля она была госпитализирована после того, как споткнулась и упала на сцене.
Екатерина Васильева рассказала в беседе с телеканалом «360» подробности происшествия.