Умер художник-постановщик «Мосфильма» Стален Волков

В Москве на 94-м году жизни скончался художник-постановщик киностудии «Мосфильм» Стален Волков. Об этом сообщили в Союзе кинематографистов России.

«13 июля 2019 года на 94-м году жизни ушёл из жизни выдающийся кинематографист, добрый, отзывчивый человек... участник Великой Отечественной войны, народный художник России, член Гильдии художников кино Союза кинематографистов России, член Академии художеств России, член кинематографических академий «Золотой орёл» и «Ника» С.Н. Волков», — говорится в сообщении на сайте организации.

В Союзе кинематографистов выразили соболезнования родным и близким художника и сообщили, что церемония прощания состоится 18 июля в 12:00 в морге Центральной клинической больницы Москвы.

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