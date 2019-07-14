Синоптик рассказал о летней погоде в центре Европейской России
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- globallookpress.com
«С начала новой недели температура в центре Европейской России придёт в норму. Дневные температуры будут от +20 °С до +25 °С, это близко к тому, что ожидают россияне», — цитирует его ТАСС.
Вильфанд добавил, что жары не ожидается, «температура будет вполне комфортная».
По словам синоптика, ночные температуры также будут «летними».
Ранее в Гидрометцентре рассказывали о погодных аномалиях, которые ожидаются в августе.