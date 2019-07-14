Синоптик рассказал о летней погоде в центре Европейской России

Короткая ссылка
В центре Европейской России в начале следующей недели ожидается летняя погода, но вместе с тем ожидаются и дожди, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Синоптик рассказал о летней погоде в центре Европейской России
  • © Patrick Seeger/dpa
  • globallookpress.com

«С начала новой недели температура в центре Европейской России придёт в норму. Дневные температуры будут от +20 °С до +25 °С, это близко к тому, что ожидают россияне», — цитирует его ТАСС. 

Вильфанд добавил, что жары не ожидается, «температура будет вполне комфортная».

По словам синоптика, ночные температуры также будут «летними».

Ранее в Гидрометцентре рассказывали о погодных аномалиях, которые ожидаются в августе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить