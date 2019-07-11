В Москве 11 июля ожидается до +19 °С
В Москве в четверг, 11 июля, ожидается до +19 °С. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра России.
По прогнозам синоптиков, температура воздуха в городе составит +17... +19 °С.
Днём будет облачно, местами сильные дожди. Скорость порывов ветра может достигать 15 м/с.
Ранее сообщалось, что в Москве на следующей неделе ожидается потепление до +25 °С.
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