В Москве на следующей неделе ожидается потепление до +25 °С
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Об этом информирует РИА Новости, ссылаясь на главного специалиста столичного Метеобюро Татьяну Позднякову.
«Со следующей недели будет постепенное повышение температуры, она начнёт расти до +23 °С, а далее может быть и до +25 °С», — сказала она.
Ранее синоптики рассказали о нехарактерной для июля погоде в Москве.
«Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра России сообщала, что в столице в среду, 10 июля, ожидается до +20 °С.