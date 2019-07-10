В Москве на следующей неделе ожидается потепление до +25 °С

Синоптики прогнозируют потепление до +25 °С в Москве на следующей неделе.

Об этом информирует РИА Новости, ссылаясь на главного специалиста столичного Метеобюро Татьяну Позднякову.

«Со следующей недели будет постепенное повышение температуры, она начнёт расти до +23 °С, а далее может быть и до +25 °С», — сказала она.

Ранее синоптики рассказали о нехарактерной для июля погоде в Москве.

«Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра России сообщала, что в столице в среду, 10 июля, ожидается до +20 °С.