Синоптики рассказали о нехарактерной для июля погоде в Москве

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала RT о погоде в Москве в ближайшие дни.

«Предстоящей ночью погода более облачная, с кратковременными дождями. Температура воздуха в Москве +12...+13 °С. Завтра днём также облачно, дождь, возможна гроза. За счёт более плотной облачности солнечного прогрева не будет, поэтому максимальная температура воздуха в городе завтра +17...+19 °С , по области — +17...+22 °С», — рассказала Позднякова.

Она отметил, что такая погода является нехарактерной для июля. По словам специалиста, такая температура больше соответствует последней декаде августа.

«В последующие дни атмосферное давление станет немного расти, но останется ниже нормы. Погода облачная с пояснениями и кратковременными дождями, в основном это будут небольшие дожди. Дневная температура в пятницу ниже за счёт того, что будет больше облаков, — +17...+19 °С. В субботу и воскресенье температура в городе приблизится к отметке 20 °С», — добавила синоптик.

Ранее в Гидрометцентре рассказали о погодных аномалиях в августе.