Спасатели предупредили о грозе и ветре до 18 м/с в Татарстане

Спасатели предупредили об ухудшении погоды с 11:00 до 21:00 11 июля в Татарстане, сообщает «Реальное время» со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.

РИА Новости

По данным республиканского Гидрометцентра, местами возможна гроза с кратковременным усилением юго-западного ветра. Порывы могут достигать 15—18 м/с. Также стало известно о непогоде в Оренбургской области. Местами там ожидается гроза. Днём температура составит до +33 °С, передаёт RIA56 со ссылкой на региональное МЧС. Населению советуют соблюдать меры безопасности. Ранее власти Анапы рассказали о последствиях тропического ливня.