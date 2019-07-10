Спасатели предупредили о грозе и ветре до 18 м/с в Татарстане
- РИА Новости
По данным республиканского Гидрометцентра, местами возможна гроза с кратковременным усилением юго-западного ветра. Порывы могут достигать 15—18 м/с.
Также стало известно о непогоде в Оренбургской области. Местами там ожидается гроза. Днём температура составит до +33 °С, передаёт RIA56 со ссылкой на региональное МЧС.
Населению советуют соблюдать меры безопасности.
Ранее власти Анапы рассказали о последствиях тропического ливня.