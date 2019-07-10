Спасатели предупредили о грозе и ветре до 18 м/с в Татарстане

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Спасатели предупредили об ухудшении погоды с 11:00 до 21:00 11 июля в Татарстане, сообщает «Реальное время» со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.
Спасатели предупредили о грозе и ветре до 18 м/с в Татарстане
  • РИА Новости

По данным республиканского Гидрометцентра, местами возможна гроза с кратковременным усилением юго-западного ветра. Порывы могут достигать 15—18 м/с.

Также стало известно о непогоде в Оренбургской области. Местами там ожидается гроза. Днём температура составит до +33 °С, передаёт RIA56 со ссылкой на региональное МЧС.

Населению советуют соблюдать меры безопасности.

Ранее власти Анапы рассказали о последствиях тропического ливня.

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