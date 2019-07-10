Власти Анапы рассказали о последствиях тропического ливня
- РИА Новости
Сильнее всего пострадали улицы Северная и Рождественская.
Спасатели откачивали воду с 6:00. Всего в ликвидации последствий принимали участие 12 сотрудников и пять единиц техники.
Как отметил начальник управления гражданской обороны и защиты населения Сергей Семерков, сильный ливень прогнозируется и 11 июля, после 12:00.
Жителям и гостям курорта советуют соблюдать меры безопасности и воздержаться от посещения аттракционов.
Ранее URA.RU сообщало, что спасатели предупредили о неблагоприятных погодных условиях во вторник, 9 июля, в Ханты-Мансийском автономном округе.