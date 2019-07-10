Власти Анапы рассказали о последствиях тропического ливня

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В Анапе прошёл тропический ливень. По данным управления гражданской обороны и защиты населения, с 5:00 до 5:40 выпало от 40 до 50 мм осадков. Уровень воды в плавнях вырос на 25 см. Об этом сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.
Власти Анапы рассказали о последствиях тропического ливня
  • РИА Новости

Сильнее всего пострадали улицы Северная и Рождественская.

Спасатели откачивали воду с 6:00. Всего в ликвидации последствий принимали участие 12 сотрудников и пять единиц техники.

Как отметил начальник управления гражданской обороны и защиты населения Сергей Семерков, сильный ливень прогнозируется и 11 июля, после 12:00.

Жителям и гостям курорта советуют соблюдать меры безопасности и воздержаться от посещения аттракционов.

Ранее URA.RU сообщало, что спасатели предупредили о неблагоприятных погодных условиях во вторник, 9 июля, в Ханты-Мансийском автономном округе.

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