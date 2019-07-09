Фестиваль Moscow Flower Show откроется 10 июля
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«Moscow Flower Show — это неделя высокой моды садово-паркового искусства, во время которой ведущие российские и международные ландшафтные дизайнеры представят новые тенденции в ландшафтной индустрии», — заявили в департаменте.
Запланированы лекции, семинары, тренинги.
Впервые на площадке фестиваля состоится международный конкурс топиарного искусства Topi-Art. Кроме того, пройдёт День воды.
Ранее «Утро.ру» сообщало, что подведены итоги фестиваля Турции, который проходил в Москве с 14 по 16 июня.