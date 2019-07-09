Фестиваль Moscow Flower Show откроется 10 июля

Короткая ссылка
Международный фестиваль садов и цветов Moscow Flower Show откроется 10 июля. Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу Департамента природопользования и охраны окружающей среды. Он продлится до 21 июля.
Фестиваль Moscow Flower Show откроется 10 июля
  • ©mos.ru

«Moscow Flower Show — это неделя высокой моды садово-паркового искусства, во время которой ведущие российские и международные ландшафтные дизайнеры представят новые тенденции в ландшафтной индустрии», — заявили в департаменте.

Запланированы лекции, семинары, тренинги.

Впервые на площадке фестиваля состоится международный конкурс топиарного искусства Topi-Art. Кроме того, пройдёт День воды.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что подведены итоги фестиваля Турции, который проходил в Москве с 14 по 16 июня.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить