Фестиваль Moscow Flower Show откроется 10 июля

Международный фестиваль садов и цветов Moscow Flower Show откроется 10 июля. Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу Департамента природопользования и охраны окружающей среды. Он продлится до 21 июля.

«Moscow Flower Show — это неделя высокой моды садово-паркового искусства, во время которой ведущие российские и международные ландшафтные дизайнеры представят новые тенденции в ландшафтной индустрии», — заявили в департаменте.

Запланированы лекции, семинары, тренинги.

Впервые на площадке фестиваля состоится международный конкурс топиарного искусства Topi-Art. Кроме того, пройдёт День воды.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что подведены итоги фестиваля Турции, который проходил в Москве с 14 по 16 июня.