На летних фестивалях в Подмосковье побывали 40 тысяч человек

На летних фестивалях в Московской области побывали 40 тыс. человек, сообщает телеканал «360».

Об этом заявила министр культуры региона Нармин Ширалиева.

В частности, Международный фестиваль искусств имени Чайковского в Клину побил рекорд посещаемости — на нём побывали 28 тыс. человек.

Фестиваль «Jazzовые сезоны» в Ленинских Горках принял более 10 тыс. человек за два дня.

«Оба наших крупнейших фестиваля — Чайковского и «Jazzовые сезоны» — в этом году отмечают пятилетие, и не может быть лучшего подарка от аудитории, чем эти радостные цифры», — заявила Ширалиева.

Ранее интернет-газета «Утро.ру» сообщала, что подведены итоги фестиваля Турции, который проходил в Москве с 14 по 16 июня.