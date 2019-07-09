На летних фестивалях в Подмосковье побывали 40 тысяч человек

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На летних фестивалях в Московской области побывали 40 тыс. человек, сообщает телеканал «360».
На летних фестивалях в Подмосковье побывали 40 тысяч человек
  • РИА Новости

Об этом заявила министр культуры региона Нармин Ширалиева.

В частности, Международный фестиваль искусств имени Чайковского в Клину побил рекорд посещаемости — на нём побывали 28 тыс. человек.

Фестиваль «Jazzовые сезоны» в Ленинских Горках принял более 10 тыс. человек за два дня.

«Оба наших крупнейших фестиваля — Чайковского и «Jazzовые сезоны» — в этом году отмечают пятилетие, и не может быть лучшего подарка от аудитории, чем эти радостные цифры», — заявила Ширалиева.

Ранее интернет-газета «Утро.ру» сообщала, что подведены итоги фестиваля Турции, который проходил в Москве с 14 по 16 июня.

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