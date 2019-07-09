На летних фестивалях в Подмосковье побывали 40 тысяч человек
- РИА Новости
Об этом заявила министр культуры региона Нармин Ширалиева.
В частности, Международный фестиваль искусств имени Чайковского в Клину побил рекорд посещаемости — на нём побывали 28 тыс. человек.
Фестиваль «Jazzовые сезоны» в Ленинских Горках принял более 10 тыс. человек за два дня.
«Оба наших крупнейших фестиваля — Чайковского и «Jazzовые сезоны» — в этом году отмечают пятилетие, и не может быть лучшего подарка от аудитории, чем эти радостные цифры», — заявила Ширалиева.
Ранее интернет-газета «Утро.ру» сообщала, что подведены итоги фестиваля Турции, который проходил в Москве с 14 по 16 июня.