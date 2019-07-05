На Камчатке началось извержение Ключевской сопки

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На Камчатке началось извержение вулкана Ключевская сопка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

«После длительного перерыва в районе кратера Ключевского вулкана в ночь на пятницу (вечер четверга мск. — RT) была отмечена термальная аномалия с температурой 800-900 °С. Началось извержение вулкана», — рассказал директор института Алексей Озеров.

Он сообщил, что «над кромкой его кратера поднимаются на высоту до 200 метров вулканические бомбы».

По его словам, «пепловых выбросов пока не наблюдается, однако в ближайшее время можно ожидать протяжённые пепловые шлейфы, опасные для авиации, и пеплопады в районе вулкана».

Ранее сообщалось, что в результате извержения вулкана Стромболи на одноимённом острове в Италии погиб человек, ещё один пострадал.

Профессор магматической петрологии и вулканологии МГУ Павел Плечов в беседе с НСН прокомментировал извержение вулкана Стромболи.

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