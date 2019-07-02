В Москве пройдёт более 100 мероприятий в честь Дня семьи, любви и верности

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В Москве запланировано более 100 мероприятий в честь Дня семьи, любви и верности. Их большая часть будет проходить с 3 по 8 июля.
В Москве пройдёт более 100 мероприятий в честь Дня семьи, любви и верности
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Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Специальную программу подготовили в 73 культурных центрах, подведомственных департаменту культуры.

В частности, состоятся концерты, спектакли, танцевальные программы, конкурсы, мастер-классы. Посетить их можно в самих культурных центрах, а также на площадках в парках, скверах и во дворах.

Например, центр культуры и искусства «Меридиан» проведёт 4 июля летний бал, а в культурном центре «Москворечье» 8 июля пройдёт мастер-класс по созданию традиционных кукол — оберегов семейного очага.

Ранее НСН сообщала, что парк «Зарядье» в Москве принял более 19 млн посетителей с момента открытия в сентябре 2017 года.

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