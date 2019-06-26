Парк «Зарядье» принял более 19 млн посетителей с момента открытия
- © Агентство городских новостей «Москва»
«Зарядье» — знаковый символ Москвы с уникальным ландшафтом и необычной архитектурой, с яркими научно-просветительскими и культурными проектами», — сказал он.
По его словам, за время работы парк завоевал престижные международные премии.
Трехлеб также напомнил, что «Зарядье» — первый парк, созданный в самом центре столицы за последние 200 лет.
Ранее телеканал «360» сообщал о фотовыставке «Звёзды МАКС в парке «Зарядье».