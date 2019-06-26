Парк «Зарядье» принял более 19 млн посетителей с момента открытия

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Парк «Зарядье» в Москве принял более 19 млн посетителей с момента открытия в сентябре 2017 года. Об этом сообщает НСН со ссылкой на директора парка Павла Трехлеба.
Парк «Зарядье» принял более 19 млн посетителей с момента открытия
  • © Агентство городских новостей «Москва»

«Зарядье» — знаковый символ Москвы с уникальным ландшафтом и необычной архитектурой, с яркими научно-просветительскими и культурными проектами», — сказал он.

По его словам, за время работы парк завоевал престижные международные премии.

Трехлеб также напомнил, что «Зарядье» — первый парк, созданный в самом центре столицы за последние 200 лет.

Ранее телеканал «360» сообщал о фотовыставке «Звёзды МАКС в парке «Зарядье».

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