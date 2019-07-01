В Гидрометцентре рассказали, когда в Москву вернётся тёплая погода

Первая неделя июля в Москве будет прохладной и дождливой, однако со второй декады месяца, как ожидается, в столицу вернётся летнее тепло. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Первая декада будет холодной, более-менее заметные изменения и более тёплую погоду мы ожидаем со второй декады июля», — цитирует его ТАСС.

По его словам, 1 и 2 июля температура в городе составит +22... +25 °С, а затем она понизится примерно на 4 °С. В среду, 3 июля, температура будет в диапазоне +18... +20 °С, а до конца текущей недели прогнозируется +17... +19 °С, что ниже нормы на 2—3 °С.

Как отметил Вильфанд, в первой декаде месяца в столице возможны кратковременные дожди, однако ливней, по его словам, не ожидается.

Ранее сообщалось, что в Москве 29 июня стало самым холодным днём за более чем 70 лет.

Заместитель главы Гидрометцентра России Надежда Точёнова в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала о погоде в столице на этой неделе. По её словам, в понедельник, 1 июля, прогнозируется облачная погода с прояснениями, местами дождь и гроза в ночное время.