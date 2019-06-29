В Москве 29 июня стал самым холодным за более чем 70 лет

В субботу, 29 июня, на базовой московской метеостанции ВДНХ столбики термометров показали +11°С, что является самым низким показателем для этой даты за более чем 70 лет наблюдений.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице метеорологического центра «Фобос» в Facebook.

«29 июня реально стал самым холодным днём как минимум более чем за 70 лет!(А возможно, и за более долгий период — в наличии для оценки есть только база данных с 1948 года.)» — говорится в тексте.

Так, например, «сравнимый холод» отмечался 29 июня 1996 года, когда столбик термометра прогрелся до +12,2 °С, и в ту же дату 2003 года (+13 °С).

В ведомстве отметили, что такие низкие показатели обычно характерны для конца сентября — начала октября.

Ранее портал «Юга.ру» писал, что в Адыгее объявили экстренное предупреждение с 28 по 30 июня из-за непогоды.