В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве на предстоящей неделе

Заместитель главы Гидрометцентра России Надежда Точёнова в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала о погоде в столице на предстоящей неделе.

«В понедельник, 1 июля, прогнозируется облачная погода с прояснениями, местами дождь и гроза в ночное время. Температура в столице установится в районе +20...+22 ˚С. Такая же погода ожидается 2 июля», — заявила она.

В ночное время температура будет в пределах +10...+15 ˚С.

Днём в среду и четверг ожидается +24...+27 ˚С в Москве и +22...+23 ˚С в Московской области.

Аналогичная погода сохранится в регионе в течение всей недели.

Ранее сообщалось, что в Москве 29 июня стал самым холодным за более чем 70 лет.

26 июня URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийском автономном округе объявлено штормовое предупреждение.