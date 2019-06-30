Спасатели предупредили о ветре до 17 м/с в Ленинградской области

Короткая ссылка
Синоптики рассказали о погоде в Ленинградской области в понедельник, 1 июля, сообщают «Невские новости».
Спасатели предупредили о ветре до 17 м/с в Ленинградской области
  • © Макс Ветров
  • РИА Новости

По данным Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, будет облачно с прояснениями. В ночное время температура составит +12...+17 ˚С, местами +8 ˚С.

В дневное время ожидается +22...+27 ˚С.

Ветер будет юго-западный и западный 7-12 м/с. В МЧС предупредили о порывах ветра в некоторых районах — от 15 до 17 м/с.

Также стало известно, что ночью и утром 1 июля местами на территории Татарстана прогнозируется сильный дождь, гроза с кратковременными усилениями юго-западного ветра. Порывы могут достигать 15-20 м/с, передаёт «Реальное время» со ссылкой на региональное МЧС.

Ранее сообщалось, что в Москве 29 июня стал самым холодным за более чем 70 лет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить