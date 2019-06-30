Спасатели предупредили о ветре до 17 м/с в Ленинградской области

Синоптики рассказали о погоде в Ленинградской области в понедельник, 1 июля, сообщают «Невские новости».

По данным Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, будет облачно с прояснениями. В ночное время температура составит +12...+17 ˚С, местами +8 ˚С.

В дневное время ожидается +22...+27 ˚С.

Ветер будет юго-западный и западный 7-12 м/с. В МЧС предупредили о порывах ветра в некоторых районах — от 15 до 17 м/с.

Также стало известно, что ночью и утром 1 июля местами на территории Татарстана прогнозируется сильный дождь, гроза с кратковременными усилениями юго-западного ветра. Порывы могут достигать 15-20 м/с, передаёт «Реальное время» со ссылкой на региональное МЧС.

Ранее сообщалось, что в Москве 29 июня стал самым холодным за более чем 70 лет.