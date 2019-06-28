Балерина Илзе Лиепа приедет на кинофестиваль в Оренбург

Балерина Илзе Лиепа приедет на кинофестиваль «Восток — Запад. Классика и авангард» в Оренбург, сообщает RIA56 с ссылкой на организаторов.

© Natalya Loginova/Russian Look

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