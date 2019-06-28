Балерина Илзе Лиепа приедет на кинофестиваль в Оренбург

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Балерина Илзе Лиепа приедет на кинофестиваль «Восток — Запад. Классика и авангард» в Оренбург, сообщает RIA56 с ссылкой на организаторов.
Балерина Илзе Лиепа приедет на кинофестиваль в Оренбург
  • © Natalya Loginova/Russian Look
  • globallookpress.com

Лиепа выйдет на сцену 23 августа на церемонии открытия.

Балерина, известная исполнением ведущих партий в том числе и в классических постановках, также проявляет себя в литературе, кино и на радио.

Ранее сообщалось, что церемонию открытия проведут актёры Егор Бероев, Ксения Алфёрова, Денис Косяков и Мария Горбань.

«ПолитЭксперт» сообщал о фестивале китайского кинематографа в Санкт-Петербурге.

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