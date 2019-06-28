Балерина Илзе Лиепа приедет на кинофестиваль в Оренбург
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Лиепа выйдет на сцену 23 августа на церемонии открытия.
Балерина, известная исполнением ведущих партий в том числе и в классических постановках, также проявляет себя в литературе, кино и на радио.
Ранее сообщалось, что церемонию открытия проведут актёры Егор Бероев, Ксения Алфёрова, Денис Косяков и Мария Горбань.
«ПолитЭксперт» сообщал о фестивале китайского кинематографа в Санкт-Петербурге.