Бероев и Алфёрова проведут церемонию открытия фестиваля «Восток-Запад» в Оренбургской области

Церемонию открытия международного фестиваля «Восток-Запад. Классика и авангард» в Оренбургской области проведут актёры Егор Бероев, Ксения Алфёрова, Денис Косяков и Мария Горбань. Об этом сообщает RIA56.

Как заявили в региональном министерстве культуры и внешних связей, мероприятие посвящено Году театра в России.

«А это значит, что в рамках фестиваля оренбуржцы получат возможность увидеть любимых актёров не только на киноэкране, но и на сценах оренбургских театров», — сказали в ведомстве.

Имена остальных гостей объявят ближе к началу мероприятия.

Ранее организаторы фестиваля «Восток — Запад. Классика и авангард» рассказали о подготовке к смотру.

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