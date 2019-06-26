Бероев и Алфёрова проведут церемонию открытия фестиваля «Восток-Запад» в Оренбургской области
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Как заявили в региональном министерстве культуры и внешних связей, мероприятие посвящено Году театра в России.
«А это значит, что в рамках фестиваля оренбуржцы получат возможность увидеть любимых актёров не только на киноэкране, но и на сценах оренбургских театров», — сказали в ведомстве.
Имена остальных гостей объявят ближе к началу мероприятия.
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