Организаторы фестиваля «Восток — Запад. Классика и авангард» рассказали о подготовке к смотру

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Организаторы международного кинофестиваля «Восток — Запад. Классика и авангард» рассказали о подготовке к смотру, сообщает RIA56.
Организаторы фестиваля «Восток — Запад. Классика и авангард» рассказали о подготовке к смотру
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Представить свои работы рассчитывают режиссёры из России, Кубы, Германии, Нидерландов, Китая, Австрии, Турции, Греции и других стран.

Запланирован международный конкурс, конкурс отечественного кино «Сплетённые параллели», конкурс короткого метра «Шаг». Также будет внеконкурсная программа.

«За четыре конкурсных дня мы планируем показать больше 50 новых картин, которые наши зрители увидят задолго до их выхода в прокат», — заявили организаторы.

Заявки принимаются до 1 июля.

Фестиваль будет проходить в Оренбурге с 23 по 28 августа.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал о международном кинофоруме «Золотой витязь».

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