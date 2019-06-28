В Гидрометцентре прокомментировали ливни в регионах России
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«В Иркутской области мы прогнозируем сегодня ливневый дождь, особенно в горах, в выходные дожди не такой интенсивности, но ещё будут, а с понедельника там интенсивность осадков уменьшается», — заявил он.
По его словам, в европейской части России циклон, обусловивший интенсивные осадки, будет смещаться на Урал.
Как отметил эксперт, ливневые дожди с грозами ожидаются в Хабаровском и Приморском краях, Бурятии и Забайкалье.
Вильфанд также сказал, что обильные осадки по всей территории страны — не редкость, а температурный режим в некоторых регионах не совсем вписывается в рамки нормы.
Ранее сообщалось, что в городе Тулуне Иркутской области паводок подтопил почти 900 жилых домов.
26 июня URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийском автономном округе объявлено штормовое предупреждение.