Велофестиваль пройдёт в Подмосковье 20 июля

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В Московской области, в Коломне, 20 июля пройдёт велофестиваль, в рамках которого состоится праздничный концерт.
Велофестиваль пройдёт в Подмосковье 20 июля
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Об этом сообщает телеканал «360», ссылаясь на руководителя комитета по туризму Московской области Наталью Галкину. 

«Мы объединили и культуру, и инфраструктуру отдыха — сам велозаезд и велофестиваль», — рассказала она.

Будут проведены сразу несколько заездов: детские и костюмированные. Для взрослых подготовят три дистанции: 30, 50 и 90 км.

Ранее интернет-газета «Новый Севастополь» сообщала, что в Севастополе 29 июня пройдёт фестиваль воздушной атлетики «Крылья».

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