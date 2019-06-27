Велофестиваль пройдёт в Подмосковье 20 июля

В Московской области, в Коломне, 20 июля пройдёт велофестиваль, в рамках которого состоится праздничный концерт.

Об этом сообщает телеканал «360», ссылаясь на руководителя комитета по туризму Московской области Наталью Галкину.

«Мы объединили и культуру, и инфраструктуру отдыха — сам велозаезд и велофестиваль», — рассказала она.

Будут проведены сразу несколько заездов: детские и костюмированные. Для взрослых подготовят три дистанции: 30, 50 и 90 км.

Ранее интернет-газета «Новый Севастополь» сообщала, что в Севастополе 29 июня пройдёт фестиваль воздушной атлетики «Крылья».