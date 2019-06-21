В Севастополе 29 июня пройдёт фестиваль воздушной атлетики «Крылья»

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В Севастополе 29 июня состоится фестиваль воздушной атлетики «Крылья». В нём примут участие более 130 человек.
В Севастополе 29 июня пройдёт фестиваль воздушной атлетики «Крылья»
  • © РИА Новости

Об этом сообщает «Новый Севастополь», ссылаясь на официальный сайт правительства города.

«Состоится яркий и незабываемый праздник воздушной атлетики. Всё будет спортивно, эффектно и изящно. Вас ждут выступления от профессиональных спортсменов и любителей из Севастополя, Ялты, Сак, Евпатории, Симферополя, Кемерово, Харькова, Ростова, Краснодара, Санкт-Петербурга и других городов», — говорится в сообщении.

Ранее Nation News сообщало, что фестиваль Чехии будет проходить в Москве 24 и 25 августа.

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