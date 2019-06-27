Умер основатель и солист группы «Високосный год» Илья Калинников

Основатель и солист группы «Високосный год» Илья Калинников скончался в Москве на 47 году жизни. Об этом сообщил директор коллектива Алексей Кан.

«25 июня на 47 году жизни скончался основатель и солист группы «Високосный Год» Илья Калинников, автор хитов «Метро», «Лучшая Песня о Любви», «Тихий Огонёк» и многих других», — написал Кан в Facebook.

По его словам, Калинников умер в одной из московских больниц из-за остановки сердца.

Ранее в возрасте 59 лет утонул гитарист «Песняров» Аркадий Ивановский. Прощание с музыкантом состоится 26 июня в Минске.

Солист ансамбля «Песняры» Леонид Борткевич в беседе с Nation News прокомментировал сообщение о гибели гитариста.