Умер музыкант «Машины времени» Сергей Остроумов
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Об этом Макаревич написал на своей странице в Facebook.
У себя в посте он разместил чёрно-белое фото Остроумова, сопроводив его надписью: «Умер Серёжа Остроумов».
Других подробностей глава группы не указал.
Как уточняет kp.ru, Остроумов был барабанщиком и принимал участие в записи альбомов музыкального коллектива. Кроме того, умерший был постоянным участником «Оркестра креольского танго», созданного Макаревичем в 2001 году.