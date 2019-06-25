Синоптики рассказали о погоде в Москве на ближайшую неделю

Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал, какая погода будет в Москве в ближайшую неделю.

«У нас весь июнь была аномальная жара, как раз от влияния Африки и Индии. 7, 8, и 9 июня температура была выше нормы на 7 °С. Сейчас идёт небольшой вынос холода с Арктики, поэтому на неделе мы плавно опускаемся к температурной норме. Сегодня день без осадков и до +24 °С. Завтра и послезавтра потихоньку будет подходить атмосферный фронт. В ночь на среду переменно, без осадков, +10…+12 °С. Днём по области возможен небольшой дождь и температура до +22 °С. В четверг циклон подойдёт поближе, ночью переменная облачность и без осадков. Днём уже возможен ливневый дождь и усиление ветра, температура в пределах +22 °С. В четверг ночью облачно, будет преобладать дождь, +9…+14 °С. Днём в пятницу +19 °С максимум», — сказал он.

Цыганков также рассказал, к какой погоде москвичам стоит готовиться в выходные дни последней недели июня.

«В субботу примерно такая же погода, как и в пятницу, — облачно, дождь в первой половине дня. Ночью около +6…+11 °С. Днём будет +16 °С максимум. Дальше тепло станет понемногу возвращаться. В воскресенье есть вероятность дождя. Ночью +8…+13 °С и примерно так же в понедельник. Днём же в воскресенье +14…+19 °С и +16…+21 °С в понедельник. Ну и в июле, примерно пятого числа, к нам начнёт возвращаться жара», — заключил синоптик.

Ранее в Гидрометцентре сообщили, что самые жаркие дни лета ожидают жителей средней полосы России 31 июля и 1 августа.