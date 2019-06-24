Санаева выразила соболезнования в связи со смертью Харитонова

Заслуженная артистка РСФСР Елена Санаева прокомментировала сообщения о смерти актёра Андрея Харитонова, передаёт Пятый канал.

«Очень жаль, когда уходят молодые люди, которым как-то не получается распорядиться своей судьбой счастливо, потому что всё складывалось поначалу замечательно», — заявила она.

Санаева выразила соболезнования родным и близким Харитонова.

Харитонов умер на 60-м году жизни.

Наиболее известной ролью актёра стал Артур Бертон в фильме «Овод» (1980) режиссёра Николая Мащенко.

Харитонов также снялся в кинофильмах «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты» (1982), «Тайна «Чёрных дроздов» (1983), «Человек-невидимка» (1984).