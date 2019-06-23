Умер актёр Андрей Харитонов

Советский и российский актёр театра и кино Андрей Харитонов, известный по фильму «Овод», умер на 60-м году жизни. Об этом сообщил режиссёр-документалист Виталий Манский.

«Не стало Андрея Харитонова. Это фото я сделал ровно 40 лет назад, во время съёмок «Овода» во Львове, когда мы с Андреем только познакомились. После этого фильма он стал настоящей звездой. А потом что-то надломилось. И уходил, к большому сожалению, он почти забытым. Жизнь такая штука... Мои соболезнования всем, кто его помнит и любит», — написал Манский на своей странице в Facebook.

Наиболее известной ролью Харитонова стал Артур Бертон в фильме «Овод» (1980) режиссёра Николая Мащенко.

Харитонов также снялся в кинофильмах «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты» (1982), «Тайна «Чёрных дроздов» (1983), «Человек-невидимка» (1984).

В мае прошлого года сообщалось о госпитализации Харитонова.